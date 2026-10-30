Най-големият обир на криптовалути в историята потвърден: Как бяха откраднати 6,3 млрд. долара

Борсата за криптовалути Binance обяви, че около 6,3 милиарда долара са били откраднати при „инцидент със сигурността“, който изглежда е най-големият обир на криптовалути в историята.

Най-голямата крипто борса в света заяви, че е спряла всички депозити и тегления и че около 3 милиарда долара средства са били замразени след очевидната хакерска атака.

Binance заяви, че първоначалното разследване предполага, че хакер е успял да извърши неоторизирани транзакции, след като е получил достъп до компрометиран лаптоп на софтуерен инженер.

Още: Изглежда хакерска атака: Милиарди изчезнаха от портфейли в Binance

Компанията заяви, че ще покрие всички загуби на клиентите си, добавяйки, че средствата на потребителите са „в безопасност“.

„Нашите екипи работят денонощно, за да разрешат този проблем безопасно и старателно“, заявиха от Binance.

„Работим в тясно сътрудничество с нашите партньори от правоохранителните органи, за да потвърдим самоличността на тези престъпници и да ги изправим пред правосъдието.“

Компанията добави, че ще сподели „подробен“ технически анализ след приключване на разследванията.

Още: В Русия арестуваха бившия ръководител на криптоборсата Binance в страната

Северна Корея стои зад атаката?

Чанпенг Джао, основателят и най-голям акционер на Binance, заяви по-рано, че борсата изглежда е била хакната.

TRM, фирма за блокчейн разузнаване, заяви в доклад, че е оценила с „висока степен на увереност“, че атаката е извършена от севернокорейското хакерско звено TraderTraitor, което следователите са свързали с Lazarus Group.

Ари Редборд, глобален ръководител на политиката на TRM, определи атаката като „безпрецедентна“ и „вододелна“.

Още: Възходът на китайския AI DeepSeek стопи богатството на най-заможните хора в света

„Когато Северна Корея краде в такъв мащаб, парите финансират разпространението на оръжия и друга дестабилизираща дейност. Това го прави проблем на глобалната сигурност, а не просто кражба на криптовалути“, каза Редборд пред Ал Джазира.

Цената на биткойн, най-популярната криптовалута в света, падна с около 5% след обира, падайки под 77 000 долара.

„Binance е една от най-големите централизирани борси и затова удар върху доверието в тях рискува да шокира много дребни инвеститори, което би могло да намали цените на крипто активите“, каза Шон Фоли, експерт по крипто пазарите в университета Macquarie в Сидни.

Фоли заяви, че атаката е подчертала рисковете от централизираните борси и би могла да подтикне повече търговци да използват децентрализирани алтернативи.

„Всички активи, държани на централизирана борса, са толкова безопасни, колкото е безопасна самата борса, и колкото по-големи са активите на борсата, толкова по-голяма цел става тя“, каза Фоли.

Хакерската атака срещу Binance надминава предишния рекорд за кражба на криптовалута, поставен през 2025 г., когато подкрепяната от Северна Корея държавна група Lazarus Group извърши обир на Bybit за 1,5 милиарда долара.

Киберпрестъпниците са откраднали крипто активи на стойност 2,87 милиарда долара при близо 150 хакерски инцидента през 2025 г., според Доклада за крипто престъпленията от 2026 г., изготвен от TRM.

Binance, основана в Китай от Джао през 2017 г., управлява активи на стойност около 155 милиарда долара, повече от всяка друга борса.