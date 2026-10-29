Ерата “Лагард“ в ЕЦБ свършва 9 месеца предсрочно

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ще напусне поста си на 7 февруари 2027 г. - близо девет месеца преди изтичането на мандата ѝ в края на октомври, съобщи ЕЦБ. Лагард е уведомила Управителния съвет на банката и председателя на Европейския съвет Антонио Коща за решението си. Нейният наследник ще бъде назначен от Европейския съвет съгласно процедурата, предвидена в договорите на ЕС. Коща заяви, че процедурата за избор на нов председател на ЕЦБ започва незабавно. “По време на глобална пандемия, война в Европа, енергийни кризи и инфлационни сътресения тя осигури стабилно и решително ръководство, допринасяйки за запазването на стабилността и устойчивостта на еврозоната“, заяви председателят на Европейския съвет, цитиран от АФП и БГНЕС. Още: Кристин Лагард напуска предсрочно ЕЦБ?

Макрон - фактор в договорките за бъсещ председател

„За да се осигури плавен преход към следващото ръководство на ЕЦБ, процедурата за назначаване на неин наследник ще бъде започната днес и ще продължи без забавяне с цел своевременно решение“, добави Коща. Предсрочното оттегляне на Лагард отваря възможност френският президент Еманюел Макрон да води разговорите за избора на нейния наследник преди президентските избори във Франция през пролетта.

Вероятният наследник

Правителството на Нидерландия подкрепя бившия управител на централната банка на страната Клаас Кнот като наследник на Лагард. Той е считан за фаворит и се ползва и с подкрепата на Германия и Франция, като последната може да получи в замяна поста на главния икономист. Още: Кристин Лагард с първи коментар за предсрочно напускане на ЕЦБ Испания подкрепя Пабло Ернандес де Кос, генерален директор на Банката за международни разплащания и бивш управител на Банката на Испания. Като потенциална номинация се спряга и финландския гуверньор Оли Рен. Всеки нов член на Изпълнителния съвет, включително председателят, се нуждае от подкрепата на най-малко 16 от 21-те държави, използващи еврото, представляващи 65% от населението на еврозоната.

Бъдещето на Лагард

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На 70 години Лагард остава сред най-разпознаваемите фигури в международните финансови институции. Още: Кристин Лагард все още не дава отговор дали ще се впусне в президентската надпревара във Франция В края на септември тя отхвърли възможността да се кандидатира за президент на Франция, но името ѝ се споменава сред потенциалните кандидати за ръководител на Световния икономически форум в Давос. Това твърди Reuters, цитирана от “Капитал“. Агенцията се позовава на четирима души, близки до организацията. Според тях, Съветът на попечителите на форума, в който членува и самата Лагард, е трябвало да се проведе заседание на 2 ноември, на което тя може да бъде избрана за председател. Те обаче уточняват, че все още не е взето окончателно решение. Говорител на Световния икономически форум заяви, че форумът не може да потвърди кога точно ще се състои следващото пълно заседание на Съвета на попечителите, но добави, че целта е то да се проведе преди края на годината. Съветът може и да определи дата за гласуване, което да позволи на Лагард да встъпи в ролята на председател още за годишната среща на организацията през януари в Давос.

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Изпратена с аплодисменти

Лагард оглави ЕЦБ през ноември 2019 г., след като преди това ръководеше Международния валутен фонд и беше министър на финансите на Франция. Начело на институцията във Франкфурт тя премина през поредица от сериозни кризи - пандемията от Ковид-19, последиците от войната в Украйна и рязкото поскъпване на енергията и инфлацията в еврозоната. След обявяването на решението членовете на Управителния съвет на ЕЦБ са благодарили на Лагард и са я изпратили с продължителни аплодисменти. Още: Кристин Лагард приветства Димитър Радев за първото му участие в заседание на ЕЦБ