Инфлацията в Унгария остава над целта за десети пореден месец

Инфлацията в Унгария остана над допустимите граници на централната банка на страната за десети пореден месец, което поставя централните банкери под натиск от страна на правителството на премиера Виктор Орбан да намалят лихвените проценти, предаде БТА.

Индексът на потребителските цени е нараснал с 4,3 на сто на годишна база през септември, съобщи днес базираната в Будапеща статистическа служба. Това е същият темп като през предходните два месеца и малко под средната оценка от 4,4 на сто, направена в проучване на Блумбърг сред 21 икономисти. На месечна база цените остават без промяна.

Националната банка на Унгария, която си поставя за цел инфлация от 3 на сто с допустим диапазон от 1 процентен пункт около нея, е подложена на натиск от премиера Орбан и от министъра на икономиката Мартон Наги да подпомогне съживяването на икономиката чрез понижаване на основния лихвен процент.

Въпреки това Унгария е изправена пред възходящ инфлационен натиск, който вероятно ще принуди централната банка да запази основния лихвен процент без промяна през по-голямата част или през цялата следваща година, посочва Петер Вировач, базиран в Будапеща икономист на ING Bank.

