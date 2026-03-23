Опашка се изви пред БНБ за втората българска колекционерска монета в евро

Опашка се изви пред централната сграда на Българската народна банка (БНБ) в София заради новата колекционерска монета в евро, емитирана от институцията. Тази сутрин 42-ма души бяха се записали в импровизиран списък на желаещите, предаде БТА. Все пак, интересът към новата емисия е по-нисък в сравнение с първата колекционерска евромонета, пусната през януари, когато в списъка на чакащите имаше над 160 души.

Монетата

Новата монета е на тема „150 години от рождението на Кръстьо Сарафов“, с номинал от 5 евро и продажна цена от 36 евро (70,41 лева). Тя е част от серията „Български творци“ и е отсечена в тираж от 6000 броя.

За разлика от първата колекционерска евромонета, която беше сребърна и посветена на „125 години електрически трамвай в България“, новата емисия е медна.

Съгласно правилата на еврозоната колекционерските монети са законно платежно средство само в страната, която ги емитира, докато възпоменателните монети могат да се използват във всички държави от еврозоната.

БНБ предвижда през 2026 г. да пусне общо пет колекционерски монети, както и една възпоменателна, посветена на българската азбука.

Продажбата на новата емисия се извършва на четири каси в централната сграда на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1, както и в Касовия център на банката на ул. „Михаил Тенев“ № 10.

От БНБ уточняват, че всеки клиент може да закупи само по една монета, независимо дали действа от свое име или като представител на друго лице. При покупка от името на трето лице се изисква нотариално заверено пълномощно. Монети не се продават на лица под 18 години.