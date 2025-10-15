Войната в Украйна:

15 октомври 2025, 11:57 часа 241 прочитания 0 коментара
Изненада на европейски фондови пазари

Индексите на водещите фондови борси в Европа малко изненадващо поеха нагоре в днешната ранна търговия въпреки търговското напрежение между САЩ и Китай, след като вчера завършиха търговията низходящо, предаде БТА.

Във Франкфурт DAX прибави 45,47 пункта или 0,19 на сто до 24 282,41 пункта към 10:30 часа бълг. време.

Лондонският FTSE 100 се покачи с 2,11 пункта или 0,02 на сто до 9454,88 пункта.

Парижкият CAC 40 нарасна със 181,64 пункта или 2,29 на сто до 8101,26 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 наддаде с 0,74 на сто до 568,73 пункта малко след началото на търговията.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
фондови борси фондови пазари търговска война европейски борси информация 2025
