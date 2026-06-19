"Жизненоважна глътка въздух": ЕК одобри близо 1 млрд. евро за България по ПВУ

България ще получи близо 1 млрд. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост, след като Европейската комисия даде положителна оценка за четвъртото плащане по механизма. Новината беше съобщена от вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов по време на брифинг в Министерския съвет.

По думите му ЕК е отчела изпълнението на 23 от общо 26 заложени цели и етапи, свързани с четвъртия транш от средствата по плана. Очаква се парите да постъпят по сметката на Министерството на финансите до края на юли.

"Това е важна ключова стъпка за успеха на плана, жизненоважна глътка въздух за бюджета на страната и ключова стъпка за осигуряване и финализиране на всички тези инвестиции, които са важни за всички нас", заяви Пеканов. Още: Заради ПВУ: Отделят от БЕХ "Мини Марица-изток" и "ТЕЦ Марица изток 2"

Одобрението идва в момент, в който държавата разчита на допълнителен финансов ресурс заради ниските нива на фискалния резерв. Средствата ще бъдат използвани за навременното разплащане на инвестициите по ПВУ, чието изпълнение трябва да приключи най-късно до края на август.

Той подчерта, че ускоряването на работата по ПВУ е било основен приоритет на правителството. "При визитата на ЕК преди две седмици проведохме важни разговори. Днешният резултат показва, че когато има ясна политическа воля и добра координация и последователност, България може да защитава своите интереси. Промяната продължава с истински резултати, а не с ала-бала", заяви той и уточни, че средствата ще са по сметката на Министерството на финансите до края на месец юли.

По думите му сред ключовите изпълнени реформи са антикорупционното законодателство и мерките за върховенство на закона, включително създаването на независима антикорупционна комисия и засилването на отчетността на главния прокурор. В резултат на това България е получила зелена светлина и за допълнително финансиране по реформите в тази област, като около 150 млн. евро се очакват с петото плащане.

Според предварителната оценка на Европейската комисия инвестициите по този транш ще обхванат широк кръг сектори - от борба с корупцията и цифровизация на администрацията до образование, транспорт, енергетика и подкрепа за малкия бизнес. Част от мерките включват и реформи в енергийния сектор, създаване на фонд за енергийна ефективност, подкрепа за възобновяеми източници и модернизация на обществения транспорт. Още: "Лъгали са, за да влезем в Еврозоната": ЕК наказва България за прекомерен дефицит, разкри премиерът Радев

В същото време Брюксел отчита и неизпълнени елементи - сред тях законодателство в областта на ВиК сектора, част от мерките в културата и конкретизация на един етап в транспорта. България ще разполага с допълнително време до края на август 2026 г., за да изпълни оставащите ангажименти, като при неизпълнение част от средствата могат да бъдат задържани.

Процедурата по одобрение продължава с последващо становище на Икономическия и финансов комитет на ЕС и окончателно решение на Европейската комисия, а работата по петото плащане вече е в ход, срокът за което е 31 август продължава по предварително съставен график, уточни Пеканов.