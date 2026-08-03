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Правителството не се притеснява от жалбите срещу бюджета

03 август 2026, 16:14 часа 682 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Правителството не се притеснява от жалбите срещу бюджета

Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че не се притеснява от жалбите в Конституционния съд срещу текстове от държавния бюджет за 2026 г., свързани с минималната работна заплата и начина на изчисляване на трудовия стаж. Тя коментира темата в Симитли по време на отбелязването на 15-годишнината от създаването на Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни хора с физически увреждания и деменция.

Срещу спорните разпоредби вече са подадени конституционни жалби от ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната". От ГЕРБ смятат, че част от текстовете противоречат на Закона за публичните финанси. ПП пък оспорва обвързването на магистратските възнаграждения с депутатските заплати, временното спиране на механизма за определяне на минималната работна заплата, промените, свързани с решенията на ТЕЛК, както и новия начин за изчисляване на трудовия стаж. Омбудсманът също обяви, че ще поиска Конституционният съд да се произнесе по текстовете за минималната заплата и трудовия стаж. Още: От бюджета до новите шефове на служби: Каква беше първата работа на 52-ото НС

"Всеки, който има това правомощие, може да сезира Конституционния съд. Аз лично не виждам проблеми в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че КС, в рамките на своите правомощия, ще отсъди по най-правилния начин и съответно новите текстове ще могат да бъдат приложени", заяви Ефремова, цитирана от БТА.

По думите ѝ прилагането на новите разпоредби започва още от днес. Тя призна, че най-трудното при изготвянето на бюджета е било запазването на част от социалните разходи без увеличение, но изрази надежда, че през следващата година ще има възможност за по-високи доходи.

Ефремова увери още, че не вижда риск за стабилността на Държавното обществено осигуряване. Още: Бюджет 2026 е престъпно слаб: Опозицията плаши да свали властта с протести през есента

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"Нямам притеснение за стабилността на Държавното обществено осигуряване, има трансфери", каза тя. Според министъра правителството ще разчита и на мерки за увеличаване на приходите, за да запази доверието в системата. Очакванията ѝ са до края на годината повишаването на минималните и максималните осигурителни прагове да донесе допълнителни приходи в размер на около 130 млн. евро.

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Конституционен съд Бюджет 2026 Наталия Ефремова
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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