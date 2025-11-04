Войната в Украйна:

"Като магарета ще ни товарят с по-високи данъци": Финансист остро критикува Бюджет 2026

Получава се паралелен реалност между управляващите и трудещите се хора, който като магарета ще бъдат товарени с по високи данъци. Абсурдно е, когато икономиката е в подем, бюджетът да е толкова продънен. Това показва дерайлиране на държавата. Не се говори за реформи. Има огромна нужда от реформа с сектор "Сигурност". Това мнение изрази финансовият анализатор Деян Василев в ефира на Нова телевизия.

Проблем с финансите

Той направи връзка с държавата с главно "Д" и проблема с финансите. "В държавата се възцари един хулигански език. Вместо да затегнем колана, да се осъвременява, липсва диалог и цари едно тройкаджииско поведение. Едни продънени бурета разпределят нашия ресурс", обясни той.

Според него заслужаваме да сме по-взискателни към политиците и да ходим до урните. "Тези, които не гласуваме, получаваме тройкаджии на власт", каза финансовият анализатор.

Икономистът Георги Вулджев каза, че ни чака допълнително увеличаване на данъците.

"Данните за изпълнението на настоящия бюджет не са никак добри. Там има сериозно изоставане в приходната част, няма дори теоретичен шанс да го наваксаме до края на годината. Интересното е обаче, че нереалистичната прогноза за 2025 г. е взета като база за нова още по-нереалистична прогноза в приходната част на 2026 г.", каза от своя страна Михаил Кръстев, шеф на Съюза за стопанска инициатива.

Той даде за пример приходите от ДДС, които са едно от съществените пера в приходната част на бюджета. По думите му там е бил предвиден  рекорден ръст за тази година на фона на първите 9 месеца на година, но той няма да се реализира. И въпреки това е заложен огромен ръст на приходите от ДДС за следващата година.

