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КФН определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за отминалия 24-месечен период

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КФН определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за отминалия 24-месечен период
Снимка: iStock/Guliver

Минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31 декември 2020 г. до 30 декември 2022 г. бе определена от Комисията за финансов надзир (КФН), става ясно от съобщение на сайта на финансовия регулатор.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд, посочва регулаторът.

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Минималната доходност на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за периода, на годишна база, е минус 6.36%. За периода с положителна доходност от всички УПФ е само УПФ "ЦКБ Сила" с доходност 1.07% на годишна база, предава БТА.

Минимална доходност на професионалните пенсионни фондове (ППФ) за периода на годишна база е минус 5.13%. С положителна доходност са четири фонда - ППФ "Съгласие" - с годишна доходност 0.76%, ППФ "ЦКБ Сила" - 2.80% годишна доходност. ППФ "Бъдеще" - 1.11% и ППФ "ПОИ" с доходност 0.14% годишно.

Среднопретеглената годишна доходност на доброволните пенсионни фондове за последните две години е минус 1.3% на годишна база, отчита КФН. С положителна годишна доходност е ДПФ "Съгласие" - 5.56%, ДПФ "ЦКБ Сила" с доходност 4.04% и ДПФ "НОИ" - 1.05% годишна доходност.

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