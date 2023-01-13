КФН определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за отминалия 24-месечен период
Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд, посочва регулаторът.
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Минималната доходност на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за периода, на годишна база, е минус 6.36%. За периода с положителна доходност от всички УПФ е само УПФ "ЦКБ Сила" с доходност 1.07% на годишна база, предава БТА.
Минимална доходност на професионалните пенсионни фондове (ППФ) за периода на годишна база е минус 5.13%. С положителна доходност са четири фонда - ППФ "Съгласие" - с годишна доходност 0.76%, ППФ "ЦКБ Сила" - 2.80% годишна доходност. ППФ "Бъдеще" - 1.11% и ППФ "ПОИ" с доходност 0.14% годишно.
Среднопретеглената годишна доходност на доброволните пенсионни фондове за последните две години е минус 1.3% на годишна база, отчита КФН. С положителна годишна доходност е ДПФ "Съгласие" - 5.56%, ДПФ "ЦКБ Сила" с доходност 4.04% и ДПФ "НОИ" - 1.05% годишна доходност.
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Етикети: Пенсии пенсионни фондове доходност КФН