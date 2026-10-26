КФН алармира: Фалшиви инвестиционни дилъри атакуват граждани

Фалшиви дилъри подвеждат клиенти от името на официалната асоциация на управляващите дружества (БАУД), алармираха от Комисията за финансов надзор (КФН). Използват се фалшиви профили в социалната мрежа Facebook, които, от името на организацията, изпращат покани за сключване на сделки с финансови инструменти и за управление на активи. Страниците използват всички атрибути на БАУД – име, визуална идентичност и комуникационни елементи.

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КФН предупреждава, че тези съобщения представляват риск от заблуда и потенциална финансова измама. От надзорния орган призовават потенциалните инвеститори да проявяват повишено внимание при получаване на подобни съобщения.

Най-важното е да проверяват автентичността на профилите и самоличността на лицата, които се свързват с тях, да не предоставят лични данни, данни за достъп до финансови сметки или средства, преди да са се уверили в легитимността на съответното лице или организация.

Всеки, който се съмнява, че е станал обект на евентуална измама, може да провери списъка на лицензираните дружества на сайта на КФН.

На сайта са налични всички данни за лицензираните компании, включително и техните електронни канали за комуникация.

Комисията съветва при съмнение да:

изискват допълнителни данни, които могат да бъдат проверени и потвърдени от независими публични източници;

проверяват публичните регистри на КФН, както и официалните интернет страници на съответните дружества - поднадзорни лица;

преустановят контакт и да сезират съответните органи – МВР и КФН при подозрение за недобросъвестни или престъпни дейности.