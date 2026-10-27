Еврото удари седмично дъно и се доближи до най-ниските нива за последния месец

На 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар. Оттогава насам единната европейска валута ту прескача психологическата граница от 1,12 спрямо американската, ту слиза под нея. В понеделник, 26 октомври, еврото мина отново под тази кота, а във вторник, 27 октомври, продължи спада си още надолу, стигайки най-ниското ниво за последната седмица и доближавайки се до месечното дъно.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 27 октомври, за 1,1164 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,09% под последното отчетено ниво в понеделник.

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Европейската централна банка определи на 26 октомври (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1188 щатски долара спрямо 1,1193 щатски долара на 23 октомври.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 12 октомври, когато слезе на ниво 1,1154.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 28 септември - 1,1368 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 12 октомври 2026 г. - 1,1154.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.