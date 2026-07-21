КФН затяга контрола: Хиляди осигурителни посредници ще се явяват на изпит.

Хиляди осигурителни посредници ще се явят на изпит пред Комисията за финансов надзор (КФН). Изискването е в Кодекса за социално осигуряване и касае близо 23 000 души, сочат данни на пенсионно осигурителните дружества. "Основната причина за сертифициране и предварителна подготовка на посредниците е гражданите да получават точна, обективна и разбираема информация относно пенсионното осигуряване, да правят информиран избор и да бъдат защитени от некоректни практики", коментира заместник-председателят на КФН, ръководещ направление „Осигурителен надзор“ Диана Йорданова.

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"По този начин се повишава качеството на посредническите услуги, укрепва се доверието в системата на допълнителното пенсионно осигуряване и се насърчава по-високо ниво на защита на потребителите“, добави тя

Изпитите ще се състоят на съответните дати:

гр. София на 15 и 16 август 2026 г. (събота и неделя);

гр. Пловдив на 22 август 2026 г.(събота);

гр. Бургас на 23 август 2026 г. (неделя);

гр. Велико Търново на 29 август 2026 г. (събота);

гр. Варна на 30 август 2026 г. (неделя).

Съгласно Наредба №5 за изискванията към обученията и изпитите на лицата, осъществяващи дейност по осигурително посредничество, те преминават предварително обучение към пенсионно осигурителните дружества, с които възнамеряват да сключат договор за посредничество.

Посредниците трябва да подадат заявление до пенсионните компании, че искат да се явят на изпит пред КФН. Пенсионните дружества, от своя страна, трябва да изпратят данните за кандидатите в КФН, за да ги включат в изпитните списъци.

Тестовете за изпита се разработват в пет варианта. На всяка сесия, един от кандидатите, избран на случаен принцип, изтегля пред всички присъстващи вариант на теста, които се обявява и вписва в протокола.

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Срещу всеки въпрос са посочени 4 отговора, от които само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава равен брой точки (1 точка).

Максималният възможен брой точки е 30. С оценка „издържал“ се оценява кандидатът, който е получил 20 или повече точки.

Според чл. 4, ал. 1 от Наредба № 5 от 7 юли 2026 г., от следващата година Комисията за финансов надзор ще организира ежегодно четири изпита за извършване на дейност по осигурително посредничество. Те ще се провеждат между 15-о и 25-о число през февруари, май, август, ноември.

При необходимост КФН може да определи и допълнителни дати до края на тази година.