Всички пенсионни фондове са с положителна доходност

Всички универсални, професионални и доброволни частни пенсионни фондове са постигнали положителна доходност. Това сочат най-новите данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за последния наблюдаван двегодишен период от 29 декември 2023 г. до 30 декември 2025 г. В пенсионните фондове задължително се осигуряват за втора пенсия всички български граждани, родени след 31-ви декември 1959 г.

Доходност

Средноаритметичната доходност на годишна база за този период за най-масовите, универсални пенсионни фондове, е малко над 6 на сто.

Определената от КФН минимална доходност за универсалните фондове за наблюдавания период е 3,25%, като и десетте фонда от този вид я покриват.

Средната доходност на професионалните пенсионни фондове за работещите първа и втора категория труд е 6,4% при определена от Комисия минимална доходност от 3,25%, а средноаритметичната доходност на доброволните пенсионни фондове е 7,74%. Доходността на единствения доброволен пенсионен фонд по професионални схеми е 6,87%.

Осигурените в четирите вида пенсионни фонда към края на септември 2025 г. са над 5 милиона души. Натрупаните в тях активи надхвърлиха 30 милиарда лева.

Средният размер на изплатените пенсии през деветмесечието на 2025 г. е 236,12 лева, а средният размер на разсроченото плащане 515,80 лева.