Еврото отстъпва пред останалите водещи световни валути в началото на новата седмица

След като курсът на еврото записа седмичен рекорд от 1,1474 спрямо щатския долар на 15 юли, той не слиза под психологическата граница от 1,14 към американската валута и в продължение на два-три дни записва единствено леки колебания. В началото на новата седмица положението е същото - съвсем лек спад при отварянето на пазарите спрямо последните нива от петък, показват платформи за валутна търговия.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 20 юли, за 1,1438 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. На 17 юли пазарите затвориха при курс на еврото от 1,1441 спрямо щатския долар.

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Европейската централна банка определи на 17 юли (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1435 щатски долара, което е спад спрямо предходното отчетено ниво.

Курсът на еврото спрямо другите водещи световни валути се понижава в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

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В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юни, когато слезе на ниво 1,133 спрямо долара.

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 15 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1474 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.