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Бюджетът на държавата влиза за второ четене в комисия

21 юли 2026, 7:37 часа 512 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бюджетът на държавата влиза за второ четене в комисия

Комисията по бюджет и финанси ще разгледа Закона за бюджета на държавата за 2026 година на второ четене. Той бе приет на първо четене от парламента н 15 юли 2026 г. Проектът залага приходи, помощи и дарения в размер на 49,6 млрд. евро и разходи за 56,8 млрд. евро. Максималният размер на новия държавен дълг е 10,1 млрд. евро, като в него е включен и заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент SAFE за развитие на отбранителната индустрия. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро или 30,1% от БВП.

Капиталовата програма възлиза на рекордните 9,36 млрд. евро, от които 4,028 млрд. евро са с национално финансиране, а 5,331 млрд. евро - с европейски средства, включително по Плана за възстановяване и устойчивост.

Сред най-значимите мерки са:

- От 1 август държавните служители и магистратите започват да плащат лични осигурителни вноски поетапно;

- Разходите за персонал в държавната администрация се намаляват с 10% от 1 септември, с изключение на секторите "Сигурност", армията, общините и някои други структури;

- Винетните такси се увеличават с 30% от 1 август;

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- Предвижда се и повишение на акцизите върху тютюневите изделия.

Депутатите съкратиха срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта на пет дни. ОЩЕ: Рекорден дефицит, нов дълг и критики от Fitch: Бюджет 2026 е приет на първо четене

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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