04 ноември 2025, 10:12 часа 277 прочитания 0 коментара
Кристин Лагард от София: Държавите, които се интегрират успешно в еврозоната, стават с 10% по-богати

Тези държави, които успяват да се интегрират успешно в еврозоната, увеличават с 10% богатството си. А тези, които се отказват, "лягат на стари лаври" и спират реформите - не. България може да превърне сближаването в пълна интеграция за просперитет на българските граждани, обяви президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард по време на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната". Събитието е организирано от Министерството на финансите и Българската народна банка (БНБ) и се провежда в резиденция "Бояна" днес, 4 ноември.

Форумът е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г., като в него участват още управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис, управляващият директор на Европейския механизъм за стабилност Пиер Граменя, премиерът Росен Желязков и др.

"Вие не сте единствените – това ни се случи на всички, когато се присъединихме към еврозоната. Всяка държава имаше същите съмнения, същите притеснения – че всичко ще стане много по-скъпо и ще си изгубим суверенитета. Ние не сме дестинация – на 1 януари не стигате крайната цел. Бяха проведени много реформи, много закони бяха приети, така че всички критерии, всички очаквания изискват сериозни усилия. Но стъпката е началото на пътешествие, а не крайна цел. Реформите трябва да продължават и тази конвергенция трябва да продължи. Сигурна съм, че ще го възприемете много сериозно въпреки трудностите", каза Лагард в речта си.

Снимка: БГНЕС

"На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с вас, България, защото тогава празнувам юбилей – 70 години. Ще бъде много специално. И ще си взема българско вино", обеща тя.

Ясните ползи от еврозоната

Ясните ползи от присъединяването към еврото, по думите ѝ, са две основни. Първата е просперитет, втората е сигурност.

"През последното десетилетие БВП на България се повиши от една трета от средното в еврозоната до почти две трети. 65% от износа на България отива в ЕС, а над 40% от този износ е в еврозоната. За българските фирми – независимо дали са големи корпорации или средни и малки предприятия – няма да има никакъв разход за конвертиране на валутата", посочи Лагард и допълни, че ще се спестят по 1 милиард евро на година от превалутиране. "Фирмите могат да вложат спестеното в растеж. Вратата на европейските капиталови пазари се отваря широко за България. Вие ще имате думата. Ще има много по-малки разходи за финансирането, което е база за дългосрочни инвестиции. Тези ползи се виждат в кредитните рейтинги на България. Така българските фирми могат да продължат да инвестират, да подобрят иновациите и да вървят нагоре по пътя на стойността".

"Втората сфера е сигурността. Живеем във все по-неспокоен свят с повече шокове отвън", каза президентът на ЕЦБ. Защитата, която оказва еврозоната, по думите ѝ, се счита за "непробиваема". "Еврозоната плаща повече от половината от своя внос в евро, а в България този процент е 83%. Скоро това евро ще е ваша валута. Това е буфер за домакинства и фирми против увеличаване на цените. Единната валута пази нашите вътрешни пазари от девалвация. На база на нашите проучвания в ЕЦБ – по време на финансовата криза еврото падна с 20% спрямо щатския долар. Но може ли да си помислите колко повече щеше да се обезцени за някои държави без евро? Можеше да се обезцени с 34%", каза Лагард.

Страховете и как се преодоляват

Снимка: БГНЕС

Страхът се преодолява, увери тя. Първият от страховете е да загубиш суверенитета си – "разбираемо е, особено като се има предвид дългата история на вашата валута", каза Лагард. "Влизането в еврозоната обаче не е загуба, а добавяне на суверенитет. Вносът в България от по-големи икономики ставаше, без България да седи на масата. Това ще се промени. Гуверньорът на БНБ ще има същия глас като останалите гуверньори. Вземаме решение с широко мнозинство. Гласът на вашия управител на БНБ ще се чува и ще бъде уважаван. България няма да губи, а ще помогне да се вземат решенията. Като расте еврозоната, расте и България", допълни президентът на ЕЦБ.

Второто притеснение е увеличението на цените, които според нея ще станат в кафенетата, веригите за продажби на дребно, при фризьорите. "Това не е необоснован страх – виждали сме го и в други държави. Но така вашето правителство знае, че трябва да се направи нещо. Обикновено има увеличение, защото е много по-лесно да се закръгля нагоре. В Хърватия също беше така, но отмина. Държавните власти – централни и местни – трябва да се погрижат законът да се спазва, стриктно да следят до последен цент от прехвърлянето на лева в евро. Трябва да се изписват двете цени до 26 август 2026 г. Потребителите също трябва да следите, гражданските организации трябва да следят", каза тя. Малко ще е увеличението – от 0,2%/0,4% - за няколко месеца, но после няма да го има, увери Лагард.

Тя завърши с цитат на Васил Левски - "най-почитания герой на България", който казва, че "народната работа стои над всичко". 

