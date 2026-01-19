Кризата с Гренландия изстреля златото и среброто до нови върхове

Заради засилващия се натиск на американския президент Доналд Тръмп за придобиване на Гренландия, който предизвика опасения от разрушителна търговска война между САЩ и Европа, златото и среброто поскъпнаха рязко до нови рекордни върхове.

Тръмп обяви намерението си да ще наложи мита на 8 европейски държави - включително Франция, Германия и Обединеното кралство - които се противопоставиха на плана му за придобиване на Гренландия. Митата от 10% ще влязат в сила на 1 февруари и ще се повишат до 25% през юни, ако няма промяна в европейската позиция.

Конфликтът по оста САЩ - ЕС доведе до бум на търсенето на благородни метали с оглед статута им на "инвестиция убежище".

Отговорът на Европа

Тази седмица европейските лидери ще проведат извънредна среща, за да проучат възможни контрамерки. Държавите-членки обсъждат няколко варианта за това как да реагират, включително налагане на ответни мита върху американски стоки на стойност 93 милиарда евро (108 милиарда щатски долара), коментират запознати с разговорите, цитирани от "Файненшъл таймс".

Президентът на Франция Еманюел Макрон може да поиска активирането на инструмента на Европейския съюз за защита срещу икономическата принуда (The Anti-Coercion Instrument - ACI), предаде Блумбърг. ACI е най-мощният инструмент за ответни мерки на блока и позволява на ЕС да предприеме редица стъпки в отговор на принудителните търговски мерки.

"Геополитическите рискове продължават да се засилват. Новата търговска несигурност подкопава перспективите за растеж, а външната политика на САЩ ерозира доверието в щатския долар. Това е перфектна комбинация за злато и сребро", смята Кайл Рода, анализатор в Capital.com в Мелбърн, предаде БНР.

Възходящият поход на златото

Към 07.45 часа българско време златото на спот пазара поскъпва с 1,6% към 4668 долара за тройунция, като малко по-рано достигна нов исторически връх около 4690 долара. Цената на среброто пък бележи скок с 3,8% към 93,32 долара за тройуниця, като в началото на днешната търговия достигна рекордно ниво около 94 долара. Платината и паладият също поскъпнаха.

След драматичните печалби през 2025 г., цените на благородните метали се устремиха рязко нагоре и тази година, като поскъпването започна, след като САЩ предприеха военна операция срещу Венецуела, при която беше задържан президента Николас Мадуро, и след засилващите се заплахи на американския президент Доналд Тръмп да завземе Гренландия.

Американската администрация на президента Тръмп също така поднови атаките срещу Федералния резерв на САЩ и неговия председател Джером Пауъл, засилвайки опасенията относно независимостта на централната банка и подхранвайки търговията, при която инвеститорите избягват валути и държавни облигации поради опасения относно високите нива на дълга.

