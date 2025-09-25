Лихвите по потребителски кредити намаляват: Данни на БНБ

Войната в Украйна:

25 септември 2025, 17:34 часа 274 прочитания 0 коментара
Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0,10 процентни пункта до 9,05 процента през август. Това показват данните на БНБ. Годишният процент на разходите по тези кредити намалява с 0,10 процентни пункта до 9,43 процента. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент остава на ниво от 2,44 процента, а годишният процент на разходите по тях се повишава с 0,05 процентни пункта до 2,79 процента.

Други кредити

Средният лихвен процент по другите кредити в левове (включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) е 4,05 процента като в сравнение с юли остава без промяна.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица спада с 0,08 процентни пункта до 4,06 процента.

През август средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0,01 процентни пункта до 13,70 процента, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове спада с 0,19 процентни пункта до 21,17 процента.

Данните показват, че при кредитирането за бизнеса през август средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0,01 процентни пункта до 4,06 процента, а по тези над 1 млн. евро - с 0,16 процентни пункта до 4,19 процента.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0,07 процентни пункта до 4,11 процента, а по кредитите над 1 млн. евро се понижава с 0,10 процентни пункта до 4,13 процента.

През август средният лихвен процент по овърдрафта в левове остава на ниво от 3,36 процента, а по овърдрафта в евро спада с 0,04 процентни пункта до 3,62 процента.

Лихви по депозити 

При депозитите на домакинствата през август средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0,16 процентни пункта до 0,79 процента, а по тези в евро - с 0,33 проценти пункта до 1,09 процента.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0,01 процента. Средният лихвен процент по депозитите, договорен и за ползване след предизвестие в левове, се повишава с 0,01 процентни пункта до 0,24 процента, а по тези в евро остава на ниво от 0,16 процента.

През август в сравнение с юли средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с договорен матуритет в левове намалява с 0,13 процентни пункта до 1,39 процента, а по тези в евро - с 0,03 процентни пункта до 1,45 процента. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове намалява до 0,05 процента, а по тези в евро се увеличава с 0,01 процентни пункта до 0,15 процента.

