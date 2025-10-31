Войната в Украйна:

МРРБ и ББР сключиха споразумение за плащания по общински проекти

31 октомври 2025, 14:53 часа 190 прочитания 0 коментара
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Българска банка за развитие (ББР) подписаха споразумение, което регламентира извършването на плащания от страна на държавната банка по Инвестиционната програма за общински проекти.

В събитието участваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, заместник-министърът Веселина Терзийска, председателят на Надзорния съвет на ББР Деляна Иванова и Теодора Пешева, член на Управителния съвет на ББР, съобщиха от банката.

Споразумението определя реда и условията, по които ББР ще осъществява разплащания за реализирането на проекти на общините във ВиК сектора, пътната, здравната, образователната инфраструктура и други ключови за регионите инвестиции, одобрени като допустими съгласно Закона за държавния бюджет за 2025 г.

Общият размер на плащанията е до 900 млн. лв., които са част от бюджета на инвестиционната програма за тази година в размер на 1,650 млрд. лв.

Пламен Иванов
