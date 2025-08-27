Увеличават капитала на ББР с 4 млрд. лв.

Увеличават капитала на Българската банка за развитие (ББР) с 4 млрд. лв. Това реши Министерския съвет на днешното си заседание и прие постановление, свързано с извършване на промени по бюджета на Министерството на финансите във връзка със взетото решение. Това съобщи на брифинг министърът на финансите Теменужка Петкова. Тя увери, че средствата за увеличаването на капитала на ББР по никакъв начин не влияят на дефицита.

По думите ѝ една от основните цели на банката съгласно закона е да осигурява инструменти за финансиране на публични проекти и инвестиции, които са приоритетни за икономиката на страната.

"Средствата за увеличаване на капитала на ББР не влияят по никакъв начин на дефицита. Това е операция, която е свързана с финансирането на бюджетното салдо. Целта е свързана с дългосрочната възможност на банката да осигурява финансиране за важни за икономическия сектор проекти. Очакванията за инвестиции са за изграждане на индустриални зони, във ВиК сектора, зелената енергия и енергийната ефективност, отбраната и сигурността", допълни Петкова.