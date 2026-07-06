След седмичен рекорд: Курсът на еврото смени посоката

Курсът на еврото смени посоката след записания седмичен рекорд от 1,1455 спрямо долара в петък, 3 юли, но все пак остава над психологическата граница от 1,14 спрямо американската валута. Последно на 2 юли еврото се търгуваше под 1,14 за долар, но след това се движи над това равнище, отново с пикове и спадове.динната. Еврото записа годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута през януари 2026 г.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 6 юли, за 1,1427 долара, което е лек спад спрямо последните отчетени нива от петък, показват данни на платформи за валутна търговия.

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Европейската централна банка определи на 3 юли (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1448 щатски долара, което е повишение от 1,1399 на 2 юли.

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В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юни, когато слезе на ниво 1,133 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 16 юни - единната европейска валута бе със стойности от 1,1608 щатски долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.