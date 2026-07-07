Основателят на "ДаллБогг": Брутална поръчка за превземане на дружеството и неговата ликвидация

„Лицензът на „ДаллБогг“ беше отнет преди около месец, т.е. точно преди месец, след като преди това повече от 15 месеца Комисията и нейното ръководство, по нареждане на техните ментори в завладяната държава, задушаваха дружеството. Това е най-доброто българско дружество с 330 милиона премиен приход. Абсолютен рекорд в историята. Всички политици се кълнат в идеята, че искат да правят експортна икономика“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV Тихомир Каменов, основател на компанията и представител на акционерите. „Ние направихме нещо уникално - да работим на шест европейски държава и с планове за още седем или осем“, посочи той.

По думите му въпросът с лошото пазарно поведение е една фалшива новина. „Всички пазари в Европа се контролират. Полският, румънският и всички пазари в Европа работят по така наречената система FOS, която е свобода на предлагането. Това е най-интеграционният европейски проект и много подходящ да се види кой са добрите и развиващи се фирми в Европа. Полският надзор работи по заявка на българския надзор. Българският надзор през цялото време спекулира и манипулира общественото мнение и политиците с това, че EIOPA - европейският орган или чуждите регулатори, са искали нещо. Не, те никога нищо не са искали, те са работили винаги по заявка от България. Това трябва да бъде ясно“, заяви Тихомир Каменов. „В Полша ние не сме първи по жалби, а на първия по жалби не му е паднал косъм от главата“, посочи той.

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„В Румъния те вадят една статистика, която не е публикувана и противоречи на публикуваната статистика. По молба на българския надзор ни спират в Румъния. Само че това се случи, след като България вече веднъж ни беше спряла за три месеца. След това дойдоха отново, абсолютно без основания, при положение, че през тези три месеца ние купуваме офиси в чужбина – в Милано и на други места в Европа, наливаме 100 милиона лева акционерни средства и плащахме щети“, коментира Каменов.

По думите му гаранционният фонд не плаща изобщо и не се използват средствата, които са в дружеството. Имало е рекетна посредничка, която да изнудва дружеството. Той заяви, че Леона Асланова е отишла лично на 17 април и поискала фирмата, да си прехвърли акциите на посочено от тях лице и да си оттегли всички 28 сигнала до прокуратурите в България и в чужбина.

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„Това е наистина е здраво дружество. Те се опитаха да го разболеят чрез задушаване, след което съвсем извадиха методика, която не е публикувана. В съдебната зала заявиха, че такава методика не съществува. По нея обаче те отнемат лиценза. Методиката не е публикувана и не е известна на обществото“, коментира Каменов. „Това е все едно да бъдете осъден по закон, който не е публикуван и не е известен, а самият закон да бъде приложен единствено към вашата присъда. Точно това направи Комисията за финансов надзор“, посочи той.

„Защото сме най-добрите, най-бързоразвиващите се, най-модерните и най-европейските от всички. И сме най-независими. Рекетната посредничка обясни, че съм бил обидил някого на много високо ниво. Става дума за 19 януари и едно интервю по радиото, в което съм казал, че ако Радев се кандидатира, това би било голяма надежда за българския народ“, обясни Каменов.

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„Те разпространяват две фалшиви новини. Първата е за лошото пазарно поведение. Това е абсурд. В България никога не сме били първи по жалби. В Испания имаме нула жалби. В Гърция имаме 15 жалби при стотици хиляди полици. В Италия, след като ни спряха за три месеца, сведохме жалбите до нула. И въпреки това продължават да повтарят тази фалшива новина.

От друга страна, се позовават на методика на EIOPA, която изобщо не е публикувана. Тяхната мантра е много проста – винаги се прикриват зад чуждите надзорни органи“, заяви още той. По думите му фирмата се фалира с прогнози. „Тук говорим за комбинация от брутален мениджмънт и брутална поръчка за превземане на дружеството и неговата ликвидация“, посочи Каменов.