Бюджетът за пенсии мина на първо четене през комисия: Проблемите в него остават

Бюджетът за държавното обществено осигуряване за 2026 г. мина на първо четене през ресорната комисия по бюджет и финанси в 52-ото Народно събрание. "За" бюджета на първо четене гласуваха 14 депутати, против" - 9 и без "въздържали се". Следва разглеждане в пленарна зала на първо четене. През 2026 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13 503,9 млн. евро, което е 10,8% от прогнозния размер на брутния вътрешен продукт на страната. Тези разходи са със 1,18 млрд. евро, или с 9,6%, повече средства за пенсии спрямо Закона за ДОО за 2025 г.

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На този въпрос отговори пред комисията управителят на НОИ Весела Караиванова – Начева

По думите й разходите за пенсии спрямо БВП са близо 11%, което поставя България под средното ниво в Европа.

„С най-висок разход на пенсии спрямо БВП са Австрия, Германия, Гърция. Традиционно с най-нисък разход са северните страни, където има дефинирана пенсия и капиталови схеми“, добави още Начева.

Според Мартин Димитров от "Демократична България" страната ни догонва средноевропейските доходи, но притесненията им са, че с дефицита това може да се убие. Той добави още, че за по-високи заплати и пенсии трябва растеж в икономиката. ОЩЕ: На дъното ли сме в ЕС? Управителят на НОИ разкри истината за разходите за пенсии

Проблемите с бюджета и "дойната крава"

Основният проблем, който присъстващите на дебата обсъдиха, бе дупката във фонд "Пенсии", като според мнозина този проблем е от години.

Пръв за проблема заговори Любомир Дацов от Фискалния съвет, който смята, че ситуацията не се променя спрямо предходните години.

„Остават си абсолютно същите проблеми, които са били преди. Една голяма част от разходите за пенсии се покриват от вноска през централния бюджет. Като се гледат демографските прогнози това няма как да бъде променено в средносрочен период. Необходимо е да се работи за средносрочна и дългосрочна стратегия за развити е на пенсионната система“, смята той.

Подобно мнение изразиха и работодателските организации, като от АИКБ нарекоха бюджета в държавното обществено осигуряване дебалансиран. „Защо е дебалансиран, защото приходната част, която се осигурява от осигурителни вноски не може да покрие разходната“, добавиха от АИКБ. От КРИБ дори нарекоха проблема – „проблем с дойната крава“.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев изтъкна, че проблемът е дупката за Фонд „Пенсии“, която работодателите са адресирали.

„Това е избор на конструкцията на данъчното облагане в България. Ще ви помоля този спор за пенсионната система да го ползваме като извинение да се държат пенсиите под линията на бедност“, заяви още Асен Василев.

От ДПС също отчетоха, че системата ежегодно разчита на значителни трансфери от социалния бюждет, като тази зависимост не само се запазва, а се задълбочава.

"Голяма част от повдигнатите проблеми не би следвало да са новина за почти никого. Предложеният законопроект търпи оценка на снисхождение поради кратките срокове, в които беше изготвен. Има две причини, поради които няма да го подкрепим – първата и най-съществена е, че не се прави никаква заявка за решаване на наболелите проблеми в социалната програма, разгледана като социално подпомагане и грижи. Надяваме се преди да са свършили 100-те дни да видим програма на правителството“, каза депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Владислав Горанов.

Той заяви, че може би е време за изчистване на осигурителната система от социалното подпомагане.

"Не смятате ли, че е грешка това преструктуриране на осигуряването на държавните служители?", попита още Горанов.

Осигурителните прагове са важни за синдикатите

От КТ „Подкрепа“ се съгласиха, че необходима нова пътна карта за осигурителната система. „Приветстваме увеличението на минималните осигурителни прагове, но там трябва още по-агресивно да се подходи“, смятат още те. КНСБ подчертаха високия професионализъм на НОИ, като отчетоха, че се различават от работодателските структури по отношение на минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица.

"Ние се разплащаме с бизнеса, а не му задържаме фактурите за догодина и по-догодина“, отвърна Константин Проданов от „ПрогресивнаБългария“. ОЩЕ: В бюджета хляб няма, но на хората ще се даде зрелище