Гълъб Донев за бюджетния дефицит от 5,7%: Не е на нашето правителство

"Това не е дефицит на нашето правителство". С тези думи вицепремиерът министър на финансите Гълъб Донев започна представянето на бюджета за 2026 г. пред ресорната бюджетна комисия в 52-ото Народно събрание. Той добави, че този дефицит е натрупан в резултат от управлението на публичните финанси последните няколко години. Финансовият министър представи и мерки за увеличение на приходите и овладяване на разходите.

За ръст на приходите се предвижда ускорено реализиране на вече въведения акцизен календар, блокиране на плащания от и към банки към нелегални хазартни оператори, увеличение на винетните такси с 30% и редица други.

По разходните мерки е приложена еднократна индексация за всички бюджетни организации от 5% увеличения на индивидуалните работни заплати, Намаляване с 10% за четири месеца и целогодишно за 2027 и 2028 на разходите за заплати и възнаграждения и персонала и свързаните с тях осигурителни вноски от работодатели по бюджетите, с изключение на общините и военнослужещите.

Част от парите вече са похарчени

Той направи отново разяснение за разходите за издръжка.

"Механичното съпоставяне, което се прави между сумите на заложените разходи за издръжка за 2025 и тези в отчета са подвеждащи. Обяснявам защо - в хода на изпълнението на бюджета част от разходите, които се планират след като се преквалифицират, се отчитат в други параграфи, основно в разходи за персонал", обясни Донев. ОЩЕ: Да правиш фейсбук рубрика "Перо по перо" не е като да правиш бюджет "Перо по перо"