Жителите на Месопотамия са разбирали математика още преди измислянето на цифрите

Според скорошни изследвания, 8000-годишна керамика предполага, че месопотамците са използвали математика много преди изобретяването на числата и писмеността. Досега се смяташе, че първите записани числа са се появили в днешния Ирак около 3400 г. пр.н.е., благодарение на шумерите. Изследователите обаче са открили, че жителите на същия този регион са притежавали високо ниво на математически познания много по-рано.

Древните жители на Месопотамия

„Изследването се фокусира върху картини, изобразяващи растения, създадени от членове на културата Халаф, която е съществувала в Северна Месопотамия между приблизително 6200 и 5500 г. пр.н.е. Те са били сред най-старите земеделски общности в света“, се обяснява в статията.

По-специално, анализът на древна керамика от тази общност разкри, че венчелистчетата и шарките са служили като основни числови символи на симетрия и повторение. Много от купите са изобразявани с цветя с четири, осем, 16, 32 или 64 венчелистчета, което показва „геометрична последователност“.

Според учените, развитието на математическото мислене е създало „когнитивно осъзнаване на симетрията, очевидна в растителния свят“, което е довело до изобразяването на цветя, храсти, клони и дървета върху керамика.

Преди това стана ясно, че в Германия е открита преди това 7500-годишна шапка от череп на еле . Шапката, изработена от черепа и рогата на възрастен сърна, е може би най-впечатляващата находка на обекта.

Според Live Science древното земеделско селище близо до Айлслебен, на около 100 километра източно от Хановер в Северна Германия, е било „своеобразен аванпост“ за първите земеделци в Европа, обясни водещият автор на изследването Лаура Дитрих, археолог в университета „Мартин Лутер“ в Хале-Витенберг.

Мястото е открито през 70-те години на миналия век и оттогава там са проведени обширни разкопки. Скорошен геомагнитен анализ показа, че е обхващало близо 8 хектара и може би е било най-голямото селище в региона по това време.

Според Дитрих, жителите на селото принадлежали към неолитната, или новокаменната ера, култура LBK, която е мигрирала в Централна Европа преди 7500 години от Егейския регион и Анатолия.

„Най-ранните етапи на древното селище датират от първите поколения на тези неолитни земеделци и археологически доказателства за техните характерни жилища все още се намират на мястото. Но има и много артефакти от мезолита (средната каменна епоха), което показва, че селяните са взаимодействали с ловците-събирачи, които вече са живели в региона“, казва Дитрих.

