Проверка по случая със Стоил Цицелков: ЦИК търси информация от МВнР

Централната избирателна комисия (ЦИК) ще изпрати писмо до служебния министър на външните работи Надежда Нейнски, за да изиска информация по казуса със Стоил Цицелков предвид информацията, че е бил санкциониран при участие в наблюдателна мисия в Гана. Председателят на комисията Камелия Нейкова и заместникът ѝ Цветозар Томов обясниха, че въпросите към външния министър са провокирани от телевизионно интервю на Цицелков, в което подалият оставка като вицепремиер за честни избори обяви, че няма да се оттегли от членството си в Обществения съвет към ЦИК.

ОЩЕ: Цицелков: Аз съм първият министър, хвърлил оставка по морални причини

"Какви са причините, свързани с наложената забрана. С нарушения на какви правила са свързани", посочи Нейкова, визирайки информацията, че той е имал 5-годишна забрана да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори.

"И изясняване на случилото се с г-н Цицелков през тези години, около които има публична информация. Това не ни позволява да преценим колко достоверни са неговите обяснения, дадени по медиите, защото към ЦИК или към Обществения съвет не ми е известно той да е давал каквито и да са обяснения", добави Цветозар Томов, цитиран от БНР.

ОЩЕ: Йотова подписа указ за освобождаване на вицепремиера Стоил Цицелков (ВИДЕО)

ЦИК получи покана да участва в утрешното заседание на комисията по правни и конституционни въпроси, на което ще се обсъжда наложеното от президента Илияна Йотова вето върху промените в Изборния кодекс.