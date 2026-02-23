Учени разгадаха запис на зловещ звук край Бермудския триъгълник

Учени откриха записи край Бермудски триъгълник на песни на гърбат кит, направени преди близо 80 години. Смразяващата мелодия е записана на 7 март 1949 г., което я прави най-ранният известен запис на песен на кит в историята. „Този ​​запис е направен от учени в Океанографския институт Уудс Хоул (WHOI) близо до Бермудските острови, но по това време те не са разбирали какво чуват, така че никога не е бил каталогизиран“, каза морският биоакустик и изтъкнат учен на WHOI Питър Тиак.

Пеенето на гърбатите китове се е превърнало в толкова познат звук за много хора по света, че изглежда странно как морските биолози не са успели да го разпознаят. Преди откриването на тази лента обаче се смяташе, че най-ранните записи са направени от подводни микрофони на ВМС на САЩ през 50-те години на миналия век, пише Discover Wildlife.

Запис на зловещ звук край Бермудския триъгълник

Тези звуци бяха представени на общественото внимание от морския биолог Роджър Пейн през 70-те години на миналия век, когато той издаде албума „Songs of the Humpback Whale“. Записът от 1949 г. събираше прах в хранилището, докато архивистите на WHOI не го откриха, докато дигитализираха стари аудио материали. „Те веднага разбраха колко значимо е това откритие“, отбелязва Тиак.

Звуците са записани по време на съвместни експерименти с Министерството на военноморските изследвания на САЩ, при които са тествани сонари и е измерена мощността на експлозивите. По това време подводното записване е било в начален стадий и изследователите са знаели малко за произхода на различните морски звуци.

„Данните от този период просто не съществуват в повечето случаи“, каза Лаела Сайиг, старши биоакустик в WHOI. „Океанът е много по-шумен днес поради увеличаването на броя и видовете източници на звук. Този запис ни позволява да разберем как звуците на гърбатия кит са се променяли с течение на времето и служи като отправна точка за оценка на това как човешката дейност оформя съвременния океански звуков пейзаж.“

През последните 80 години океанът се е превърнал в много по-натоварено и шумно място поради корабоплаването, строителството и добива на нефт и газ. Технологиите също са направили огромен скок напред: аудиозаписът от 1949 г. вероятно е записан на експериментално устройство, известно като „куфарът WHOI“, и след това е прехвърлен на пластмасови дискове с помощта на офис рекордер Gray Audograph. Днес учените използват планери, хидрофони и автономни подводни роботи.

Тъй като китовете пътуват на огромни разстояния, изучаването им визуално е трудно. Слушането на тяхната активност помага на изследователите да научат повече за живота им. „Подводните звукови записи са мощен инструмент за защита на уязвимите популации на китове“, подчертава Тиак.

Преоткриването на този запис след толкова години е ярък пример защо данните трябва да се съхраняват. Както отбелязва Ашли Джестър, директор на отдела за услуги за изследователски данни на WHOI, „Тези записи ни напомнят защо събираме данни, дори и да не разбираме веднага значението им.“

