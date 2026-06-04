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Нов удар за Куба: Спряха плащанията с Visa и Mastercard

04 юни 2026, 15:15 часа 430 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нов удар за Куба: Спряха плащанията с Visa и Mastercard

Плащанията чрез картите на компаниите Visa и Mastercard ще бъдат преустановени в Куба, след като чуждестранна банка, която обработва трансакциите в страната, прекрати отношенията си с кубинска държавна компания за финансови услуги, съобщи Кубинската централна банка. Чуждестранната банка, която не беше назована, ще преустанови отношенията си с кубинската компания Fincime, която обработва картови трансакции, считано от  6 юни.

Нови санкции на САЩ

Мярката последва налагането на нови санкции срещу кубинския конгломерат от предприятия GAESA, от който е част Fincime, от страна на администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

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Съгласно санкциите, чуждестранните банки и компании, които продължат да работят с GAESA, могат да подлежат на ограничения от САЩ, считано от петък.

Четири хотелски вериги, включително испанската група Melia, вече обявиха планове да се оттеглят от Куба, където управляваха хотели съвместно с конгломерата GAESA.

Централната банка на Куба обясни, че за създалата се ситуация е виновна политиката на Вашингтон, като заяви, че чуждестранната банка е информирала Fincime, че вече не може законно да спазва споразуменията си, след като санкциите влязат в сила.

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Плащанията в чужда валута в Куба вече ще се извършват само чрез пари в брой, местни предплатени карти и разплащателни карти, издадени от руската система "Мир“ и китайската UnionPay.

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Куба Visa MasterCard финансови транзакции кубинска икономика
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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