Нова посока за еврото в края на седмицата

Курсът на еврото отново пое надолу спрямо щатския долар, но остава над психологическата граница от 1,15, след срив в началото на седмицата и последвало възстановяване. Единната валута е на по-ниски котировки към долара в последните седмици. Основен фактор за тях бе засилването на американския долар след операцията срещу Иран. А преди това, в началото на годината еврото се възползваше от цялостното отслабване на щатската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1535 долара или под нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1539 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 13 март, когато беше на ниво 1,1417 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 1 март - единната европейска валута бе със стойности от 1,1818 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 2 април 2025, когато беше 1,0795 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.