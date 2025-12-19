Обрат с пенсиите на руснаците в България

Националния осигурителен институт (НОИ) ще изплати пенсиите на руските граждани, живеещи в България, съобщиха от ведомството. Това ще стане, след като на 18 декември 2025 г., за първи път от година, в НОИ са постъпили платежни ведомости и финансови средства от Фонда за пенсионно и социално осигуряване на Руската федерация за изплащане на пенсиите на руските граждани, живеещи у нас, уточняват още от осигурителния институт.

Плащането

По силата действащото Споразумение за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. институцията ще извърши необходимата техническа обработка, след което ще се пристъпи към изплащане на дължите суми на правоимащите лица.

Съгласно действащото Споразумение, пенсиите на лицата с местоживеене в България се изплащат от руската страна чрез превеждането им към НОИ на всяко тримесечие, въз основа на предоставени платежни ведомости. След получаването на ведомостите и средствата към тях, институтът извършва изплащането на пенсиите по банковите сметки на лицата, обясняват от НОИ.

Лицата, които за първи път ще получават плащане по силата на този договор, следва да предоставят актуална банкова сметка в териториалното поделение на НОИ – София-град, уточняват от НОИ.

