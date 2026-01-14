Войната в Украйна:

14 януари 2026, 17:55 часа 101 прочитания 0 коментара
Отпуснаха още милиони за пощите - иначе еврото им свършва

Правителството в оставка отпусна допълнителни 25 млн. евро на „Български пощи“ ЕАД под формата на оборотен кредит. Средствата са за осигуряване на обмяната на левове в евро в пощенските станции и да се отговори на значителния интерес към обмяна в тези обекти, аргументират се от кабинета на Росен Желязков. Само за първата седмица в мрежата на "Български пощи" са обменени приблизително 30 млн. лева и са получени заявки за още почти 26 млн. лева.

Нужно е второ финансиране

Разчетите на база на фактическите заявки над 1000 до 10 000 лв. до момента показват, че е необходимо второ допълнително финансиране за оборотни средства за безпрепятствено извършване на услугата. В края на ноември 2025 г. имаше решение за още милиони левове финансова инжекция за пощите.

Възмездната финансова помощ, предоставена на дружеството, ще бъде възстановена по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията в срок до 30 септември 2026 г., обявиха от Министерски съвет.

Където няма клонове на банки в определени населени места в страната, „Български пощи“ ще обменят левове в евро безплатно до 30 юни 2026 г. по официалния курс. Лимитът е до 1000 лева на ден за едно лице, както и до 10 000 лева след предварителна заявка, обяви на 13 януари председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов, който оглавява Координационния център за въвеждане на еврото.

Заради еврото: Финансова инжекция за пощите

Димитър Радев
