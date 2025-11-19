Спорт:

Заради еврото: Финансова инжекция за пощите

19 ноември 2025, 15:06 часа 146 прочитания 0 коментара
Заради еврото: Финансова инжекция за пощите

Правителството одобри 44 млн. лв. допълнителни плащания от централния бюджет за 2025 г. за осигуряване на средства на “Български пощи“ ЕАД.  Двадесет и пет милиона лева се отпускат, за да бъде осигурено първоначалното зареждане с евро на пощенските станции в населени места без банки. Средствата ще бъдат възстановени от дружеството до 30 септември 2026 г.

Предварителното осигуряване на стартовите пакети с евро е част от подготовката на дружеството за изпълнение на услугата от общ икономически интерес. 

Още: "Препоръчваме през януари да се плаща с карта": Ново притеснение около еврото

В Националния план за въвеждане на еврото е предвидено снабдяването на “Български пощи“ ЕАД с евробанкноти и евромонети да започне два месеца преди датата на въвеждане на новата валута. 

Осигурява се и временно финансиране в размер на 19 млн. лв., което да гарантира добра ликвидност до получаване на положително решение от Европейската комисия за компенсации в пълен размер на нетните разходи за предоставяне на универсална пощенска услуга и изплащането на пенсии. Разговорите с комисията са в напреднала фаза.

Още: Колко са измамените при превалутирането от лева в евро: ГДБОП със съвети за какво да внимаваме

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
финансиране Български пощи левове въвеждане на еврото
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес