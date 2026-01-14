Velchev&Co консултира БАКБ при придобиването на „Токуда Банк“

Адвокатското дружество консултира сделката, както и процесите по одобрение от Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), Българска Народна Банка (БНБ) и Европейската централна банка (ЕЦБ)

След получаването на всички регулаторни одобрения от КЗК, БНБ и ЕЦБ, „Българо-американска кредитна банка“ (БАКБ) финализира придобиването на „Токуда Банк“. Сделката е сред първите банкови придобивания в страната, които минават под пряк надзор и съгласуване на европейско ниво.

В процеса на подготовка и координация на придобиването, продължило близо две години, правен консултант на БАКБ е Адвокатско дружество „Velchev & Co“. Кантората отговаря за правната и регулаторна рамка на сделката, включително с анализи на приложимите изисквания, координация на процесите по одобрение и изготвяне на необходимата документация, съобразно критериите и стандартите на КЗК, БНБ и ЕЦБ.

Сделката се характеризира с висока степен на сложност, поради специфичните правни и регулаторните изисквания на всички български и европейски институции. Правната работа по проекта включва не само многопластово структуриране на юридическите процеси, но и управление на комуникацията с надзорните институции и оценка на специфичните регулаторни рискове.

„Проектът беше значим както за клиента, така и за банковата среда у нас. Регулаторната рамка изискваше максимална прецизност и изключително задълбочен подход. За нас беше важно да осигурим прозрачност, последователност и правна сигурност за всички страни, по време на всеки един етап от сделката. Целият екип на „Velchev & Co“ положи много усилия, и то в продължение на близо две години. Успешното придобиване се дължи в голяма степен и на професионализма и усилената работа на колегите от EY Bulgaria (Ърнст и Янг България), както и на Адвокатско бюро Брайков. Гордеем се, че спомогнахме за успешното приключване на сделката“, коментира адв. Павел Велчев, управляващ съдружник на „Velchev & Co“.