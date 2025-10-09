Войната в Украйна:

Панически разпродажби: Руските акции с невиждан от три години срив

09 октомври 2025, 10:45 часа 160 прочитания 0 коментара
Руският фондов пазар реагира с най-рязкото си понижение от три години на острите изявления на Министерството на външните работи, които ясно показаха, че надеждите за край на войната в Украйна на практика са изчезнали, пише The Moscow Times. В сряда индексът на Московската борса падна до 2563,3 пункта, най-ниското си ниво от декември миналата година, като е паднал с 4,05% от затварянето във вторник, невиждан срив от септември 2022 г.

Акциите

Акциите на Газпром паднаха с 4,1%, на Сбербанк с 4,9%, на ВТБ с 4,7%, а тези на Роснефт с 2,5%. Акциите на Северстал се сринаха с 4,9%,  на Аерофлот с 5%. Ростелеком, Интер РАО и Магнитогорският металургичен завод загубиха повече от 5%. 

Геополитическите фактори продължават да оказват натиск върху инвеститорите, а пазарът е засегнат от панически разпродажби, отбелязва Ярослав Кабаков, директор "Стратегия“ в компанията "Финам“. Стремителният спад започна след изявления на заместник-министъра на външните работи Сергей Рябков: той заяви, че отношенията със САЩ са "разбити до основи“, Кремъл не вижда реципрочни стъпки от Вашингтон, а инерцията, генерирана от срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска, изглежда е "изчерпана“.

Ден преди това самият Путин, на среща с генерали от Генералния щаб, заяви, че тяхната задача "остава същата“ – "да осигурят безусловното постигане на всички цели на специалната военна операция“.

"Вълна от песимизъм"

"След период на завишени очаквания и покачващи се цени на фондовия пазар, вълна от песимизъм заля инвеститорите“, пишат анализатори на PSB. Индексът на Московската борса пада за пета поредна седмица и в сравнение с февруари, когато започнаха разговорите между Путин и Тръмп, е загубил над 22%, или 1,3 трилиона рубли по пазарна капитализация.

Продължителният спад на фондовия пазар обикновено е предвестник на неприятни икономически проблеми, отбелязва Андрей Хохрин, главен изпълнителен директор на Ivolga Capital. Подхранвана от трилиони военни и оръжейни разходи, които създадоха илюзията за растеж през 2023-2024 г., руската икономика бързо се забавя: растежът на БВП на практика е спрял, падайки до 0,4% на годишна база през юли и август. Невоенните промишлени сектори намаляват: производството на облекло е намаляло с 9,1%, на мебелите - с 12,7%, на храните - с 2,1%, а на металургията - с 8,4%.

Световната банка прогнозира скромен растеж за Русия - 0,9%  тази година, 0,8% догодина и 1% през 2027 г.

