Дългът, който Радев натрупа за България дотук: По 1 млн. евро на час

Само за първите девет месеца на 2026 г. правителството на Румен Радев е успяло да натрупа нов държавен дълг в размер на 6.5 млрд. евро. Това прави скорост на задлъжняване с 24 млн. евро на ден или по 1 млн. евро на час. Тези пари ще плащате вие, от джоба си - през данъците. Затова да не се чудите, че Радев ви вдига данъците. Това каза депутатът от „Демократична България“ Димитър Найденов във видео в профила си във Facebook.

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Той припомни, че площадът е свалил управлението на Борисов и Пеевски за по-малко от това. „Хората излязоха на улицата, защото не искаха повече същия модел на управление. Искаха промяна. Румен Радев обеща именно нея. Затова днес има един много прост въпрос: Щеше ли Радев да спечели изборите, ако беше казал истината за намеренията си още в предизборната кампания? Ако беше излязъл пред хората и беше казал: Ще управляваме с 5.7% бюджетен дефицит, ще отворим възможност с до 10 млрд. евро нов дълг, ще вдигам данъците. Щяха ли българите да гласуват за него?“, пита той.

И добавя, че „днес вече не слушаме предизборни обещания, днес плащаме сметката“.

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Найденов смята, че най-удобното оправдание „Наследихме бюджета“, вече не важи. Защото според него когато имаш мнозинство в парламента и управляваш държавата вече не си коментатор на чуждо управление. „Ти носиш отговорността. Може да направиш много неща или да харчиш днес и да изпратиш сметката на българите утре“.

Депутатът заявява и че днешните милиарди няма да изчезнат, а ще трябва да бъдат обслужени от следващите бюджет от парите на данъкоплатците.