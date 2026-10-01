В Думата (долната камара на руския парламент) беше внесен проект за държавен бюджет на Русия с дефицит от близо 16 трилиона рубли. И за трите години - от 2027 до 2029 година - се предвижда да има дефицит, като се планира превишението на разходите над приходите съответно от 5,5 трилиона рубли (2027), 5,1 трилиона (2028) и 5,3 трилиона рубли (2029) - приблизително 2% от БВП годишно. Ключовите приоритети на бюджета за рамкиата 2027-2029 г. са "социални задължения, отбрана и сигурност и технологично лидерство", посочва руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Проектобюджетът включва увеличение на данъчната ставка върху пасивните доходи, както и 22% ДДС върху покупката на стоки чрез трансгранична електронна търговия. "Ройтерс" съобщи по-рано, че руският проектобюджет за 2027 г. включва рекордни военни разходи от 17,1 трилиона рубли. Това е най-голямата сума за 1 година от началото на пълномащабната война в Украйна.

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Прогнозата за руския бюджетен дефицит за 2026 г. е повишена до 3,2% от БВП от очакваните по-рано 1,6%. Очаква се общите бюджетни разходи тази година да се увеличат с 13,2%, до приблизително 575,2 милиарда долара, или 20,9% от БВП на Русия. Миналата седмица Москва обяви планове за ново увеличение на данъците през 2027 г., за да укроти растящият ударно дефицит.

Държавният дълг на Русия също ще продължи да расте. Според бюджетните документи, той би трябвало да се увеличи до 21,7% от БВП през 2027 г., в сравнение с 19,9% през 2026 г. Това ще надхвърли границата от 20%, която руските власти считат за безопасна. Руското министерство на финансите планира да покрие отчасти увеличения дефицит, като изтегли 459 милиарда рубли от Фонда за национално благосъстояние (ФНБ).

Изрично се подчертава и, че "помощта на участниците в СВО (специалната военна операция - гнусното име на войната в Украйна, налагано от режима на Владимир Путин) и техните семейства е определена като един от ключовите приоритети на бюджета на Руската федерация за 2027-2029 година".

Отбелязва се, че разходите за развитие на здравеопазването в бюджета на Руската федерация за 2027 г. ще се увеличат в сравнение с 2026 г., като ще бъдат отпуснати над 7 трилиона рубли. Екзистенциалният минимум през 2027 г. ще се увеличи с 6,8% до 20 227 рубли на глава от населението за Руската федерация като цяло.

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