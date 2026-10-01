След кратък скок от едногодишното дъно: Еврото пак тръгна към него в началото на октомври

В началото на септември курсът на еврото се държеше над границата от 1,16 спрямо щатския долар и по нищо не изглеждаше, че в края на месеца вече ще е достигнало до едногодишно дъно. Точно това се случи на 29 септември, когато единната европейска валута слезе до стойности, каквито за последно бяха регистрирани чак на 21 май 2025 г. (1,1316 долара във вторник) - година и четири месеца по-рано. На 30 септември еврото затвори при курс 1,1328, а в началото на октомври пада още надолу.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 1 октомври, за 1,132, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,07% под последното отчетено ниво в сряда.

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Европейската централна банка определи на 30 септември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1355 щатски долара спрямо абсолютно същия курс на 29 септември.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 29 септември, когато слезе на ниво 1,1316 спрямо долара и затвори на 1,1339.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 9 септември - 1,1631 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 29 септември 2026 г. - 1,1316.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.