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Радев обвини "глупавата и наивна" опозиция за високите цени

02 октомври 2026, 12:00 часа 407 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радев обвини "глупавата и наивна" опозиция за високите цени

Остър словесен сблъсък между премиера Румен Радев и депутата от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев се разрази по време на парламентарния контрол. Повод стана спорът за високите цени, инфлацията и ефектите от въвеждането на еврото.

Сабрутев атакува управляващите заради намаляващата минимална работна заплата и инициативата "кошница с грижа", която определи като "кошница с лъжи и без грижа". В края на въпроса си депутатът попита Радев: "Това ли ви е битката с олигархията?"

Отговорът на премиера предизвика бурна реакция в пленарната зала. Още: Пеевски е готов да подаде оставка: Ето какво е условието му към Радев (ВИДЕО)

"Битката с олигархията я водим и ще я водим. Но битката с вашата глупост и наивност много трудно ще я водим", заяви Радев, след което беше аплодиран от депутатите от управляващото мнозинство.

Кой е виновен за високите цени?

Премиерът обвини ПП, че са подкрепяли активно приемането на еврото и са обещавали икономически ползи от присъединяването към еврозоната.

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"Вие бяхте тези, които рекламирахте, натискахте, популяризирахте и говорихте денонощно за еврото! Вие обещахте дъжд от инвестиции. Какво стана с цените? Защо не се борихте, когато цените стремглава тръгнаха нагоре? Къде е вашият златен дъжд? Нямате елементарна логическа мисъл. Затова са сега цените такива. Цените са високи заради вас!", заяви Радев. Още: Негово Превъзходителство Румен Радев: Екипът на премиера "пресоли манджата" с цар Самуил

Той обвини опозицията и че е подвеждала гражданите, че с влизането в еврозоната цените ще намалеят.

"Чудя се как хора, които могат да претендират за интелектуално превъзходство, да нямат елементарна логическа мисъл и да не знаят какво се случва в другите държави в Европа, Хърватска например. Вие питате защо са високи цените. Ами, заради вас са високи", каза премиерът.

15% по-ниски цени

В отговор Сабрутев припомни изявление на самия Радев, в което премиерът е обещал цените в магазините да бъдат намалени с минимум 15%. Още: Дългът, който Радев натрупа за България дотук: По 1 млн. евро на час

Депутатът посочи и че финансовият министър Гълъб Донев е заявил само преди дни, че въвеждането на еврото не е причина за поскъпването на стоките у нас.

"Г-н Радев, за мен вие сте една голяма лъжа", заяви Сабрутев.

Той постави и въпроса за противоречието между думите на премиера и тези на финансовия министър: "Г-н Радев ли лъже или г-н Гълъб Донев е неадекватен финансов министър?"

Сабрутев предупреди още, че "гражданите ще се произнесат на улицата".

Радев: Не сме обещавали да намалим цените с определен процент 

В отговора си Радев заяви, че е обещал да овладее ръста на цените, а не да ги намали с конкретен процент. "Днес съм много миролюбив", каза премиерът с усмивка. Още: 36 фактури за 5 млн. евро: Радев с нови данни за полетите на Пеевски

Той отново атакува ПП по темата за олигархията и обвини партията, че е защитавала хора, свързани с нея.

"Битката с олигархията трябва да се води с нейните подставени лица. Не директно като вас да арестуваме политически лидери, а после да ги изпираме", заяви Радев, визирайки политическите отношения между ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС.

"Тук уроци по олигархия как да я борим не ни преподавайте!", завърши премиерът.

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Румен Радев Продължаваме промяната високи цени Венко Сабрутев
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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