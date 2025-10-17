По-високи данъци за банките и застрахователите предвиждат в Италия

Италианските банки и застрахователни компании ще бъдат обложени с по-високи данъци в размер на 11 милиарда евро (около 12,9 милиарда долара) за периода 2026–2028 г. Това предвиждат проектобюджетните планове на правителството, съобщи Ройтерс, позовавайки се на официални източници.

Финансовият сектор ще осигури значителна част от средствата за финансиране на планираните данъчни облекчения и стимули, оценявани на около 18 милиарда евро годишно. Според проектобюджета Рим ще събере приблизително 4,4 милиарда евро от финансовите институции през 2026 г. и над 11 милиарда евро за целия тригодишен период.

Италия също така разглежда възможността за повишаване на "плоския данък, който прилага върху т.нар. чуждестранни доходи на богати физически лица, които прехвърлят данъчното си жителство в страната, от 200 000 на 300 000 евро годишно, заяви един от официалните източници.

"Това не е конфискация. Вместо 50 милиарда евро печалби, банките ще реализират 45 милиарда тази година", заяви вицепремиерът и министър на инфраструктурата и транспорта Матео Салвини, който е и лидер на партия "Лига", която силно настоява за по-високо данъчно облагане на кредиторите.

