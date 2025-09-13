Потвърдиха кредитния рейтинг на Румъния

Рейтинговата агенция Moody's Ratings, която е сред трите най-големи международни рейтингови агенции, потвърди дългосрочния рейтинг на Румъния на "Baa3" с негативна перспектива и предупреди за значителни рискове за успешното изпълнение на програмата за фискална консолидация на страната, предадоха Аджерпрес и БТА. Потвърждаването на рейтинга "Baa3" на Румъния се подкрепя от солидния потенциал за растеж на икономиката и високите нива на благосъстояние в сравнение с другите страни.

Рискове

В същото време кредитният профил на Румъния е ограничен от високата й експозиция към геополитически риск поради близостта й до войната в Украйна.

Още: Fitch понижи кредитния рейтинг на Франция

Решението да се запази негативната перспектива отразява значителните рискове, свързани с изпълнението на амбициозната програма за фискална консолидация на правителството. Фискалните мерки, приети от правителството през юли и септември тази година, значително подобриха фискалната перспектива на Румъния в сравнение с очакванията на агенцията, когато през март тази година перспективата беше променена от стабилна на негативна.

Комбинираните мерки за консолидация надхвърлят 3 процента от брутния вътрешен продукт през 2025 и 2026 г., като основните фактори за това са увеличението на данъка върху добавената стойност и замразяването на заплатите и пенсиите в публичния сектор.

"Въпреки това, остават значителни рискове по отношение на изпълнението (на мерките за фискална консолидация), свързани с поддържането на политическата подкрепа за програмата, осигуряването на дисциплина при разходите и постигането на целите за увеличаване на приходите, както и рискът от отрицателно въздействие на пакета от реформи върху растежа, което може да подкопае усилията за фискална консолидация“, отбелязва още Moody's Ratings.

Още: Инфлацията в Румъния чупи рекорди, на път е да стане двуцифрена