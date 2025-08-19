Преди еврото: Управителят на БНБ получи благословия от патриарх Даниил

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил и управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев разговаряха днес на среща в Софийската света митрополия, съобщиха от Централната банка. По време на срещата Димитър Радев получи архипастирската благословия на патриарх Даниил.

В контекста на днешната несигурна глобална среда двамата обсъдиха ролята на духовността и традиционните ценности за устойчивостта на обществото, както и значението на стабилността, доверието и отговорността - както във финансовата, така и в духовната сфера, информират от БНБ.

Патриарх Даниил подчерта нуждата от сътрудничество между църквата и държавните институции за благото на народа. Управителят на БНБ изрази уважение към духовната мисия на църквата и потвърди твърдия ангажимент на институцията да продължи да работи в обществена полза.

