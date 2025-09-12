Руската централна банка понижи основната си лихва

Руската централна банка понижи днес за трети пореден месец основния си лихвен процент - с един пункт до 17 на сто на фона на нарастващите опасения от забавяне на икономиката на страната и натиска от бизнеса за по-ниски лихви по заемите. "Икономиката продължава да се връща към балансиран растеж. Ръстът на заемите се ускори през последните месеци", се посочва в изявление на банката, в което се уточнява, че "инфлационните очаквания" остават "високи".

Забавяне на икономиката

Руската икономика показва признаци на забавяне след две години на силен растеж, обусловен от рязкото покачване на военните разходи от началото на инвазията в Украйна през февруари 2022 година.

Още: Външният дълг на Русия расте с двуцифрен процент

Този скок в разходите позволи на Русия да се противопостави на прогнозите, че мащабните западни санкции срещу нея ще доведат до колапс на икономиката ѝ.

Разходите обаче доведоха и до рязко покачване на инфлацията, принуждавайки Руската централна банка да повиши лихвения си процент до много високо ниво - 21 на сто през октомври миналата година.

Според официалната статистика инфлацията в Русия все още надвишава 8 на сто, което е двойно повече от целта на правителството.

Още: Заради високите лихви: "Камаз" ще намали драстично производството

Централната банка обяви днес, че ще поддържа толкова строга парична политика, колкото е необходимо, за да върне инфлацията до целевото ниво през 2026 година.

Разходите на руското правителство са се увеличили с повече от 75 на сто след войната в Украйна през 2022 година.