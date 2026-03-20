С чукаща на вратата война, и Швеция зави към кеша: Нов закон за плащанията в брой

Швеция европейски лидер в дигиталните разплащания, където хората не ползват банкноти и монети от години, сега прави рязък завой в обратна посока.

На фона на засилващата се международна нестабилност, шведските власти предприемат законови промени по въпроса.

Наскоро Швеция посъветва гражданите си да държат пари в брой за извънредни ситуации, а сега предлага супермаркетите и аптеките в страната да бъдат задължени да приемат кешови плащания - нещо, което в момента не е факт, предаде Франс прес.

Още: След референдум Швейцария ще впише кеша в конституцията си

Шведите не използват пари в брой, магазините и банките - също

Мнозина шведски граждани не боравят с банкноти от години, тъй като повечето магазини и ресторанти не ги приемат, а плащанията се извършват основно с карти или чрез онлайн услуги.

Повечето банкови клонове също не обработват внасяне или теглене на пари в брой, като клиентите са насочвани към онлайн банкиране.

На фона на конфликти в Европа и региона обаче, Централната банка на Швеция "Riksbank" излезе с препоръка всеки пълнолетен гражданин да разполага с 1000 шведски крони в брой (приблизително 93 евро) за покриване на седмичните си разходи за основни покупки.

Още: Швейцария ще гласува на референдум дали да впише парите в брой в конституцията

Освен това банката препоръча на шведските граждани да имат възможност да се разплащат в брой "в случай на временни смущения, криза или, в най-лошия случай - война".

Нов закон връща кеша в Швеция

Сега правителството на страната внесе в парламента законопроект, който ще задължи супермаркети и аптеки да приемат плащания в брой.

Друга промяна предвижда банките да позволяват на клиентите да депозират пари в брой, а от магазините и бизнеса - да имат достъп до услуги за депозиране на дневния си оборот, предаде БТА.

Още: Експерт: Пригответе си кеш поне за седмица в първите дни на 2026 г.

В Швеция преминаването към дигинални плащания протече бързо и без сериозни затруднения въпреки частичната съпротива, главно от страна на възрастни хора, които не са запознати с онлайн услугите, посочва АФП. Според официални статистически данни кешовата наличност на парите в обращение в страната е намаляла почти наполовина от 2008 г.

"Дигитализацията на обществото се разви много бързо и създаде нови възможности, но донесе и рискове", заяви министърът на държавната администрация Ерик Слотнер. "Един от ключовите рискове е, че някои граждани, особено възрастните, могат да останат извън дигиталната система на плащанията", каза той, като уточни, че затова е "важно да засилим нашата отговорност" като изискаме от супермаркетите и аптеките да приемат разплащания в брой.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Швеция засилва мерките за гражданска защита и "обща отбрана" - част от стратегията на Стокхолм за подготовка при кризи, гарантирайки, че жителите на страната могат да си осигурят основни стоки и услуги дори при спиране на електронните разплащателни системи или други извънредни ситуации.