Изтеглянето на американски войници от Германия ще има важен обратен ефект

На пръв поглед решението на администрацията на Тръмп да изтегли два батальона от Германия и да отмени планираното разполагане на наземни ракети със среден обсег изглежда като победа за онези, които се застъпват за намаляване на американското военно присъствие в чужбина или за даване на приоритет на Индо-Тихоокеанския регион пред Европа, пише Responsible Statecraft.

Как САЩ ограничават възможностите си и преориентират намеренията си във външната политика е от първостепенно значение. А как това решение ще бъде възприето в крайна сметка би могло да се обърне срещу двете течения, които се стремят да променят стратегията на външната политика на САЩ и да се откажат от прекомерни ангажименти.

За да разберем това, трябва да надхвърлим въпросите за базиране, разходи за отбрана, арсенали и ракетни възможности и да разгледаме ключовите стратегически предизвикателства, пред които са изправени САЩ, Европа и Русия.

За САЩ възходът на Китай и самата природа на заплахите, които той представлява, означават, че Европа вече не е основната арена на геостратегическа конкуренция - за разлика от времето на Студената война - и Вашингтон вече не може да си позволи да използва НАТО като инструмент за "озападняване" на бившите държави от Варшавския договор и съветските републики, както правеше след края на Студената война. Полезността на Европа за САЩ се състои в ролята ѝ на стабилизиращ противовес на съперниците в зараждащия се многополюсен ред, както и на партньор във високотехнологичната конкуренция с Китай.

Европа е икономически застояла, демографски слаба, вътрешно разделена и хронично предразположена към кризи, затова не е в състояние да противодейства на руската мощ, камо ли да помогне на Съединените щати да се справят с Китай. Като изисква постоянно намаляващи военни ресурси, НАТО пречи на Вашингтон да съсредоточи силата и вниманието си върху Индо-Тихоокеанския регион. А очевидното нежелание на Европа да прибегне до дипломация, за да смекчи или неутрализира заплахите, породени от Русия, която тя възприема като далеч по-враждебна и агресивна от администрацията на Тръмп, само изостря риска от нови конфликти и засилва стратегическото споразумение между Москва и Пекин. Това от своя страна само усложнява дилемата на Вашингтон с Китай.

За Русия войната в Украйна е само един театър в по-голяма борба за защита от заплахи, идващи от Съединените щати и НАТО. Членовете на Алианса се удвоиха от края на Студената война, докато Москва, обратно, загуби всички свои бивши съюзници от Варшавския договор. Един от най-мощните стимули на Кремъл за компромисно споразумение ще бъде признанието, че дори да постигне всичките си цели в Украйна, включително териториалните, тя все още ще бъде изправена пред значителна военна заплаха от НАТО. Следователно тя ще има убедителни причини да търси преговори за контрол върху въоръженията със Запада - нещо, което ще бъде практически невъзможно, ако конфликтът остане неразрешен. Второ, Москва разбира, че нормализирането на отношенията със Съединените щати би дало на Кремъл повече пространство за геополитически маневри в зараждащия се многополюсен свят.

Всички тези съображения би трябвало да допълват американската политика за постепенно, а не рязко, пребалансиране в рамките на НАТО, съчетано с координиран стремеж към икономическо, военно и културно възстановяване на Европа и нормализиране на отношенията с Русия. Тъй като европейците поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана, САЩ трябва да предотвратят разпространението на ядрени оръжия сред членовете на НАТО, тъй като това заплашва да подкопае отношенията с Русия и да увеличи риска от разпространението им в други части на света. В същото време САЩ не трябва да се отказват от разработването на оръжия, които Русия възприема като заплаха, без да си осигурят отстъпки от Москва, тъй като това би лишило Москва от стимули да търси компромис по отношение на Украйна.

За съжаление решението на администрацията на Тръмп да изтегли войници от Германия има практически обратен ефект. Обявявайки решението си без предварително уведомление, Тръмп остави НАТО без средствата да противодейства на нарастващия руски арсенал от хиперзвукови ракети със среден обсег "Орешник". Този разрив вече породи опасения, че американският "чадър" е ненадежден, и изостри риска от разпространение на ядрени оръжия в Европа. Като едностранно елиминира заплахата от насочване към Русия с новоразработените хиперзвукови ракети "Тъмен орел", администрацията отслаби и ключов стимул за компромис по отношение на Украйна.

Резултатът може да бъде трайна нестабилност не само в Украйна, но и в други европейски горещи точки. Освен това Европа може да се окаже твърде подозрителна, за да взаимодейства с Русия, но и твърде слаба, за да я сдържи. А склонността ѝ към кризи със сигурност не насърчава по-нататъшно намаляване на американското участие.

Какво е трябвало да се направи? Роналд Рейгън предприе прагматичен подход, изправен пред подобен проблем, когато Съветският съюз разположи ракети със среден обсег RSD-10 Pioneer (наименование в НАТО: SS-20 Sabre) по време на Студената война. Това бяха мобилни системи с прецизно насочване с множество бойни глави, чийто обсег беше под границите, определени от договорите за стратегически нападателни оръжия. Европа се притесняваше, че Съединените щати няма да са склонни да рискуват да използват междуконтинентални ракети в отговор на съветските ядрени удари срещу съюзници от НАТО.

За да увери съюзниците от НАТО в неприкосновеността на американската отбрана, да насърчи Москва да преговаря за ограничаване на средните ядрени сили и да осигури ефективно възпиране в случай на провал в контрола върху въоръженията, администрацията на Рейгън прие двустранна стратегия: разполагане на ракети Pershing II в Западна Германия и незабавно предложение за премахването им, ако Кремъл демонтира своите собствени.

Москва първоначално отхвърли това предложение, прекратявайки преговорите за контрол върху въоръженията със САЩ с надеждата, че движението за мир в Западна Германия ще провали плановете на Рейгън. Но разполагането на прецизно насочените ракети "Пършинг II" върна Москва на масата за преговори, изостряйки опасенията на Съветския съюз, че тези оръжия ще извадят от строя укрепени цели в западната част на СССР и ще унищожат командни пунктове. Рейгън и съветският лидер Михаил Горбачов в крайна сметка сключиха Договора за ядрените сили със среден обсег (сега несъществуващ), забранявайки всички ракети от този клас.

Може ли Тръмп, подобно на Рейгън, да постигне баланс между възпиране и дипломация? Това ще изисква повече от прагматично президентско лидерство. Ще е необходим добре организиран междуведомствен процес във Вашингтон. НАТО ще трябва да бъде префокусиран и адаптиран към по-широките изисквания на един сложен, многополюсен свят. И ще бъде още по-трудно, ако Белият дом не успее да балансира конкуриращите се национални и бюрократични интереси и да гарантира, че преследването на едната цел не подкопава напредъка към другата.

Автор: Джордж Бийб за Responsible Statecraft

Превод: Ганчо Каменарски