Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

По нареждане на Ким Чен Ун: Северна Корея засилва отбраната си

18 май 2026, 6:28 часа 400 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
По нареждане на Ким Чен Ун: Северна Корея засилва отбраната си

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун заяви, че плановете за укрепване на фронтовите части на границата с Южна Корея, както и на други основни части, са ключови за "по-задълбочено възпиране на войната", съобщи  севернокорейската агенция ЦТАК. Ким е заявил това на среща с командирите на дивизии и бригади във въоръжените сили.

ОЩЕ: Ким Чен Ун почете войници, избрали смъртта пред плен в Украйна

Той е призовал за "коригиране на системата за обучение и разширяване на практическите учения, за да се отразят промените в съвременната война и развитието на севернокорейската армия".

Ким също така е заявил, че планираните проекти трябва да предефинират оперативните концепции в съответствие с модернизацията на военното и техническо оборудване и да се приложат към бойната подготовка на подразделенията.

Според севернокорейската медия Ким е подчертал значението на идеологическата лоялност и бдителността срещу „заклетия враг“ – термин, който Северна Корея използва за Южна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Северна Корея Ким Чен Ун отбрана
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес