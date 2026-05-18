По нареждане на Ким Чен Ун: Северна Корея засилва отбраната си

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун заяви, че плановете за укрепване на фронтовите части на границата с Южна Корея, както и на други основни части, са ключови за "по-задълбочено възпиране на войната", съобщи севернокорейската агенция ЦТАК. Ким е заявил това на среща с командирите на дивизии и бригади във въоръжените сили.

Той е призовал за "коригиране на системата за обучение и разширяване на практическите учения, за да се отразят промените в съвременната война и развитието на севернокорейската армия".

Ким също така е заявил, че планираните проекти трябва да предефинират оперативните концепции в съответствие с модернизацията на военното и техническо оборудване и да се приложат към бойната подготовка на подразделенията.

Според севернокорейската медия Ким е подчертал значението на идеологическата лоялност и бдителността срещу „заклетия враг“ – термин, който Северна Корея използва за Южна.