Генералният директор на БНТ разкри тайната на успеха на DARA

18 май 2026, 6:35 часа 429 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тайната на успеха на Дара е в добрия екип, който стоеше зад нея, в това, че БНТ, с помощта на националната селекция, успя да избере много добър изпълнител – най-добрия за целта на „Евровизия”. Това каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова пред Нова телевизия. Още: София посреща DARA с грандиозен концерт

Всичко се случи в правилния момент

По думите ѝ във втората национална селекция успяхме да изберем, с помощта на журито и публиката, най-добрата песен. В екипа, който стоеше зад Дара, имаше хора, които вече са печелили. Те са от Гърция, Румъния, Швеция и знаят как да изградят пътя към победата. Това донесе успеха.

Тя допълни, че на „Евровизия” се е явил "правилният екип с правилната песен в правилния момент".

Милотинова сподели, че ще бъдат напълно готови за домакинството на "Евровизия" в България.

Антон Иванов
