Без топла вода в части на София заради ремонти

Части от София остават без топла вода от днес (18 май) заради изместване на участък от разпределителен газопровод, захранващ отоплителна централа "Земляне", съобщиха на интернет страницата си от "Топлофикация-София".
До 22 май ще бъде преустановено топлоподаването към следните адреси:
- ж.к. ,,Овча купел І”,
- ж.к. ,,Овча купел ІІ”,
- ж.к. ,,Лагера”,
- кв. „Славия”,
- кв. ,,Красно село”,
- ж.к. ,,Бели брези”,
- ж.к. ,,Борово”
- ж.к. ,,Бъкстон”,
- ж.к. ,,Стрелбище”,
- ж.к. ,,Мотописта”,
- ж.к. ,,Гоце Делчев”,
- ж.к. „Хиподрума”
- част от кв. „Манастирски ливади” - бл. 19А и бл. 19В.
