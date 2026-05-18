Спорт:

Без топла вода в части на София заради ремонти

18 май 2026, 6:45 часа 813 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Без топла вода в части на София заради ремонти

Части от София остават без топла вода от днес (18 май) заради изместване на участък от разпределителен газопровод, захранващ отоплителна централа "Земляне", съобщиха на интернет страницата си от "Топлофикация-София".

ОЩЕ: Парното в София спира поетапно, "Топлофикация" предупреди за наближаващия отчет

До 22 май ще бъде преустановено топлоподаването към следните адреси:

  • ж.к. ,,Овча купел І”,
  • ж.к. ,,Овча купел ІІ”,
  • ж.к. ,,Лагера”,
  • кв. „Славия”,
  • кв. ,,Красно село”,
  • ж.к. ,,Бели брези”,
  • ж.к. ,,Борово”
  • ж.к. ,,Бъкстон”,
  • ж.к. ,,Стрелбище”,
  • ж.к. ,,Мотописта”,
  • ж.к. ,,Гоце Делчев”,
  • ж.к. „Хиподрума”
  • част от кв. „Манастирски ливади” - бл. 19А и бл. 19В.
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Топлофикация София топла вода
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес