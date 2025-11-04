Ще фалира ли ЕС: Отговорите от директора на Европейския стабилизационен механизъм

Всички страни трябва да увеличат разходите си за отбрана в бюджетите си и това показва, че европейските страни трябва да направят повече в тази сфера предвид войната в Украйна. Европейският съюз предвижда система за подкрепа SAFE, към която страните могат да кандидатстват. Това заяви управляващият директор на Европейския механизъм за стабилност Пиер Граменя пред bTV. Още: Правителството обяви кога Бюджет 2026 влиза в парламента

Граменя заяви, че Европейският съюз няма да фалира в резултат на увеличаващия се брой държави, присъединяващи се към еврозоната. "ЕС е единствената част на света, където има определени правила за фискална дисциплина и се контролират бюджетите, както и еврозоната", аргументира с директорът на Европейския стабилизационен механизъм.

След еврозоната накъде?

Още: Бюджет 2026 гаси пожара с бензин: Финансисти очакват скоро да се ударим в стената с 200

Той обясни, че България има доста добра история с държавните си бюджети. Дефицитът в Бюджет 2026 е по-нисък от 3%, а инфлацията се забавя. България отговаря на критериите за еврозоната, коментира Граменя. И подчерта, че България ще стане привлекателна за инвестиции, инвеститори и ще има финансова стабилност след влизането си в еврозоната.

Той смята, че преходът на България към еврозоната ще е плавен. Може да има леко усещане за увеличаване на цените, но това ще е временно, успокои Граменя.

"Най-добрият начин страната да крепи икономиката си, е да реализира растеж. Ако има растеж, това ще гарантира допълнителни ресурси и ще помогне за стабилизиране на бюджета", поясни Граменя.

Пиер Граменя заяви още, че България ще разполага с 1.2% от целия капитал на Европейския механизъм за стабилност. От тези 81 млрд. евро, в които са 1.2% за България, няма да се използват за подкрепа на страните, а са гаранция за сигурност. Страните трябва да направят реформи, за да възстановят вложените средства, уточни той.

"България също ще има право на глас с останалите 20 страни в Европейския стабилизационен механизъм", увери той.

Още: Бюджет 2026: Парите за военните над тези за полицаите, но не като заплати. Учители и лекари - по-назад