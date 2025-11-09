Манчестър Сити приземи Ливърпул с разгром и се доближи до Арсенал на върха във Висшата лига

Манчестър Сити постигна важен успех с 3:0 срещу Ливърпул в дербито от 11-ия кръг на Висшата лига. На "Етихад" Ерлинг Холанд се реваншира за изпусната дузпа в началото на мача с гол в 29-ата минута. В края на първото полувреме Нико Гонзалес удвои преднината на домакините. В 63-тата минута Жереми Доку уби интригата. Отборът на Пеп Гуардиола приземи мърсисайдци, които преди дни победиха Реал Мадрид в Шампионска лига, и събра 22 точки на второто място - на 4 зад лидера Арсенал.

Сити разгроми Ливърпул

Срещата стартира с домакински натиск. Той доведе до дузпа за "гражданите" за нарушение на Мамардашвили срещу Доку. Зад топката застана Холанд, чийто удар бе отразен от грузинския страж. Вратарят продължи с добрите си изяви, намесвайки се при изстрел на Доку. В 29-ата минута обаче Гиорги Мамардашвили нямаше какво да стори.

Нунеш центрира към Холанд, който надскочи Конате и откри резултата. Малко по-късно попадение на Ван Дайк бе отменено заради засада на Робъртсън, който влияеше на играта. В добавеното време на първата част Гонзалес удвои преднината на Сити, с помощта и на рикошет. Мърсисайдци опитаха да отговорят след почивката. Устремът им бе спрян от Доку, който в 63-тата минута матира противниковия страж с красив шут за 3:0.

Четвърт час преди да изтече редовното време Донарума отрази бомбастичен удар на Собослай. 2 минути след това Салах пропусна сам срещу вратаря, като не намери целта.

