След нови санкции от САЩ: Руски банки почнаха да обезценяват рублата

След като стана ясно какви са санкциите и че от 13 юни Московската борса спира валутната търговия с долари и евро, някои руски банки моментално промениха валутните си курсове. Например - Норвик Банк сложи най-високата надценка за долари в Москва. Банката дава 1 долара за 200 рубли при официален курс на Руската централна банка от малко над 89 рубли.

Цифра банк пък постави рекорд що се отнася до еврото - 1 евро се разменя за 160 рубли от банката, при при официален курс от 95,7 рубли. 1 долар пък струва 120 рубли в същата банка.

